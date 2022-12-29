За 2022 год с улиц Казани отловили 4,3 тысячи бездомных собак

В Казани в 2022-м году активно продолжилась работа по отлову бездомных животных с улиц города по заявкам жителей. Всего за год специалисты подрядной организации «Зооцентр» отловили 4363 собаки, сообщил ее директор Рустем Нуруллин.

«Пристроить в дома удалось 371 собаку, – добавил Нуруллин. – Сейчас в приюте живет 401 собака, в том числе в Щенячьем корпусе – порядка сотни щенков».

Напомним, прошлой зимой на территории «Зооцентра» построили собачий «детский сад» — теплый и комфортный корпус для щенков. В нем малыши в возрасте от четырех месяцев содержатся отдельно от взрослых собак для безопасности.

Кроме того, здесь появился новый карантинный блок, где в течение десяти дней содержатся отловленные безнадзорные собаки, а также площадка для выгула четвероногих. На ней жители города могут погулять с обитателями приюта, чтобы поближе узнать характер собаки и при желании забрать ее к себе.

В Комитете ЖКХ работает горячая линия, по которой горожане могут оставить заявку на отлов бездомных собак. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона: +7(843)222-0-444.