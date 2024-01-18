За год с инвестиционным потенциалом Татарстана ознакомились делегации из 34 стран

В 2023 году Единый презентационный центр Татарстана посетили 172 делегации из 34 стран. Также в рамках инвестиционного продвижения республика приняла участие в 54 внешних мероприятиях. Об этом стало известно на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития РТ.

Так, в прошлом году делегации Татарстана были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, форумах «Россия — Африка», «Иннопром» в Екатеринбурге и Казахстане, а также Инвестиционном форуме в Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще одним важным событием стала выставка-форум «Россия». С 4 ноября по 12 апреля АИР РТ обеспечивается ежедневная работа на площадке. 2 декабря, когда на выставке прошел День Татарстана, было организовано свыше 50 мероприятий.

Однако самым крупным событием года традиционно стал саммит «Россия — Исламский мир КазаньForum», которому по поручению Президента России Владимира Путина был присвоен федеральный статус. Также были проведены Первый российско-китайский форум РОСТКИ, куда приехало 58 регионов России и 14 провинций Китая; «Реновация, единство, баланс, устойчивость, строительство».

В 2024 году внимание агентства направлено на предстоящий саммит глав государств стран БРИКС. Задача АИР Татарстана — максимально полно рассказать его участникам о благоприятном инвестиционном климате в республике.