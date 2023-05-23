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Руc Тат
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Политика 23 мая 2023 18:38

За год россияне подали около 12 тыс. жалоб в Конституционный суд

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За 2022 год число жалоб, поступивших от россиян в Конституционный суд, осталось на прежнем уровне. С 2019-го ежегодно обрабатывается примерно 12 тыс. таких обращений. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

В начале мероприятия глава государства поздравил собеседника с полученной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

«Я очень рад с вами сегодня увидеться и хочу еще раз поздравить с государственной наградой. Спасибо вам большое», — сказал Президент.

Зорькин рассказал ему о предварительных итогах работы КС РФ за прошедший год. «Примерно на том же уровне осталось количество жалоб и соответствующих решений Конституционного Суда. Поступает 12 тысяч [обращений] с некоторыми [колебаниями], плюс-минус, начиная с 2019 года. Из них решений Конституционного суда получается примерно 3700», — отметил он.

Зорькин объяснил Президенту, чем вызвана столь большая разница между числом полученных обращений и вынесенных решений. «Все остальное — это фактически то, что не относится к полномочиям Конституционного суда. Например, жалуются, что квартиру не дали, и так далее», — сказал председатель Конституционного суда.

#конституционный суд рф #Владимир Путин
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