В этом году российские силы ПВО сбили 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS и более 27 тысяч украинских беспилотников. Об этом на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны рассказал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов

«Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах», – отметил Белоусов.

На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны выступил Владимир Путин. Он сердечно поблагодарил военнослужащих, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой.