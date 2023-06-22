За год Роспотребнадзор помог татарстанцам вернуть 75 млн рублей за товары и услуги

За год Управление Роспотребнадзора по РТ помогло вернуть социально незащищенным жителям Татарстана 75 млн рублей за некачественные или навязанные товары и услуги. Об этом сообщила сегодня руководитель ведомства Марина Патяшина на Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» в Казани.

«Защита прав потребителей — наша насущная, социально значимая тема. В прошлом году закону о защите прав потребителей исполнилось 30 лет, за это время он много раз претерпевал изменения, но тема по-прежнему актуальна», – сказала она.

Патяшина отметила, что потребительская грамотность людей и их доверие к представителям органов власти ежегодно увеличиваются. Если в 2005 году в Роспотребнадзор по РТ поступало около 1 тыс. обращений в год, то теперь – до 9 тыс. обращений.

«Нас не может не настораживать большое количество юридических лжефирм, которые помогают людям писать претензии в адрес продавцов или жалобы в госорганы за большие деньги», – сказала Патяшина.

Жертвами недобросовестных продавцов товаров и услуг зачастую становятся социально уязвимые группы населения. Такие нарушения должны пресекаться на корню, а судебная система является основным способом защиты потребительских прав, считает спикер.

«К нам за год поступило около 2 тыс. обращений от малоимущих и пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. Только за прошлый год мы участвовали почти в 1,5 тыс. судебных заседаний и вернули потребителям средства на сумму 75 млн рублей, 3 млн из которых – возмещение морального ущерба. Но недобросовестные предприниматели находят новые, более изощренные способы обмана», – сообщила руководитель Роспотребнадзора по РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» проходит сегодня в Российском университете кооперации в Казани. В ее работе принимают участие руководители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Госалкогольинспекции РТ, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, представители органов исполнительной власти, работодатели, научно-педагогические работники, студенты, а также в режиме онлайн специалисты из Белоруссии, Казахстана и Болгарии.