За год Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 12 тыс. мошеннических сайтов

За прошлый год Роскомнадзор удалил или заблокировал 11 900 мошеннических сайтов. Об этом федеральная служба рассказала в своем телеграм-канале.

«Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в основном мошенники создают подобные ресурсы для кражи денег или персональной информации пользователей.