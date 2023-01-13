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Ру Тат
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Технологии
13 января 2023  00:36

За год Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 12 тыс. мошеннических сайтов

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За прошлый год Роскомнадзор удалил или заблокировал 11 900 мошеннических сайтов. Об этом федеральная служба рассказала в своем телеграм-канале.

«Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в основном мошенники создают подобные ресурсы для кражи денег или персональной информации пользователей.

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