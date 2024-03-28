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За год Росгвардия за различные нарушения изъяла у татарстанцев более 500 единиц оружия
На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано более 41 тыс. владельцев оружия, на руках у которых находится более 75 тыс. единиц оружия различных видов. Такие данные привел сегодня заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия Центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Владельцев охотничьего оружия у нас около 80%. У них на руках находится около 65 тыс. единиц различного охотничьего оружия — гладкоствольного и с нарезным стволом», — отметил он.
В ходе проводимых в 2023 году профилактических мероприятий по контролю за оборотом оружия сотрудниками подразделений Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Татарстан за различные нарушения было изъято 546 единиц оружия, более 2,2 тыс. владельцев оружия привлечены к административной ответственности. Свыше 1,9 тыс. единиц оружия татарстанцы добровольно сдали на уничтожение.
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