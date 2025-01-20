За год росгвардейцы обезвредили более 200 взрывоопасных предметов в Татарстане

За год сотрудники Росгвардии обезвредили более 200 взрывоопасных предметов в Татарстане. Об этом сообщили на итоговой коллегии Росгвардии по Татарстану.

За прошлый год сотрудники подразделений специального назначения выполнили более 2,1 тысяч служебно-боевых задач, как на территории Татарстана, так и за её пределами.

«По подозрению в совершении преступлений задержано 320 человек, в том числе 44 – за преступления экстремисткой и террористической направленности», – рассказали на итоговой колегии.

Росгвардейцы изъяли из незаконного оборота 16 единиц огнестрельного оружия и около 400 штук различного вида боеприпасов.

Специалисты-взрывотехники ОМОН выполнили более 360 задач по поиску, обнаружению и обезвреживанию опасных предметов на 800 объектах. Они обезвредили более 227 взрывоопасных предметов.