За год Росфинмониторинг исключил более 700 человек из списка экстремистов

В 2025 году из перечня террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, были исключены более 700 человек. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Статус в данном списке накладывает серьезные ограничения: включенным в него гражданам и организациям запрещено взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением ущерба.