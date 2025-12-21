news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 21 декабря 2025 10:59

За год Росфинмониторинг исключил более 700 человек из списка экстремистов

Читайте нас в
Телеграм

В 2025 году из перечня террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, были исключены более 700 человек. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Отметим, что в 2025 году из перечня исключено более 700 физических лиц», – уточнили в Росфинмониторинге.

Статус в данном списке накладывает серьезные ограничения: включенным в него гражданам и организациям запрещено взаимодействовать со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением ущерба.

#экстремизм и терроризм #Росфинмониторинг
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане появятся новые глэмпинги и экоотели благодаря нацпроекту

В Татарстане появятся новые глэмпинги и экоотели благодаря нацпроекту

20 декабря 2025
Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

20 декабря 2025