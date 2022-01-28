За год в Татарстане обновлено более 4 тыс. мусорных контейнеров

В 2021 году УК ПЖКХ совместно с подрядными организациями обновил в 21 районе Татарстана более 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Существенное обновление парка в 2021 году выполнено на территории Лаишевского района, где появились 239 новых евроконтейнера. Полностью обновлены контейнеры в селе Куюки Пестречинского района, вместо устаревших железных баков там поставлено 40 евроконтейнеров объемом 1,1 кубометра», — сказано в сообщении.

Муниципальные образования в зоне деятельности УК ПЖКХ стали более внимательно относиться к вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, в Сабинском районе решили полностью обновить весь парк – для этих целей регоператор направил 433 евроконтейнера. В районе появятся новые контейнерные площадки, перевозчики ТКО планируют закупить новую технику с задней загрузкой баков.

УК ПЖКХ продолжит работу и в 2022 году, так, в январе Камско-Устьинский район получил 40 баков объемом 1,1 кубометров – для них построили 26 площадок. Кроме того, регоператор в 2022 году ставит перед собой задачу увеличить в два раза объем отобранных вторичных материальных ресурсов.