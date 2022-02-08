За год прокуратура Татарстана пресекла более 300 случаев ущемления жилищных прав сирот

В 2021 году прокуратура Татарстана пресекла свыше 300 случаев ущемления жилищных прав детей-сирот. Сотрудники ведомства направили в суды почти 280 исковых заявлений, внесли ряд представлений, по которым виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом на заседании коллегии прокуратуры РТ сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

На сегодняшний день в республике право на получение жилья имеют 1035 сирот, годом ранее их было почти на 500 больше. В 2022 году на эти цели из федерального и республиканского бюджета было выделено 915 тыс. рублей, в прошлом году – 895 тыс. рублей.

«Несмотря на ежегодное увеличение объемов денежных средств, выделяемых на закупку жилых помещений для выпускников детских домов, Министерство образования и науки республики в ряде случаев запаздывает с оформлением документов. В наступившем году мы по-прежнему будем предметно разбираться с этим вопросом, проведем необходимые проверки. Все сироты, имеющие право на жилье, должны его получить», – отметил Нафиков.