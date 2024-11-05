За год приставы Татарстана выдворили из страны почти три тысячи мигрантов

За год приставы Татарстана выдворили из страны почти 2740 незаконных мигрантов.

Тех, кто нарушил условия пребывания на территории России, оштрафовали и выдворили за пределы страны. Въезд на территорию РФ им будет запрещён в течение пяти лет.

Мигрантов отправили в центр временного содержания иностранных граждан в Набережных Челнах.

После приобретения для них проездных документов судебные приставы сопроводили их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта.

Там мигрантов передали пограничным службам.