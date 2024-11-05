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За год приставы Татарстана выдворили из страны почти три тысячи мигрантов
За год приставы Татарстана выдворили из страны почти 2740 незаконных мигрантов.
Тех, кто нарушил условия пребывания на территории России, оштрафовали и выдворили за пределы страны. Въезд на территорию РФ им будет запрещён в течение пяти лет.
Мигрантов отправили в центр временного содержания иностранных граждан в Набережных Челнах.
После приобретения для них проездных документов судебные приставы сопроводили их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта.
Там мигрантов передали пограничным службам.
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