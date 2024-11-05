news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 5 ноября 2024 12:22

За год приставы Татарстана выдворили из страны почти три тысячи мигрантов

Скопировать ссылку

За год приставы Татарстана выдворили из страны почти 2740 незаконных мигрантов.

Тех, кто нарушил условия пребывания на территории России, оштрафовали и выдворили за пределы страны. Въезд на территорию РФ им будет запрещён в течение пяти лет.

Мигрантов отправили в центр временного содержания иностранных граждан в Набережных Челнах.

После приобретения для них проездных документов судебные приставы сопроводили их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта.

Там мигрантов передали пограничным службам.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100