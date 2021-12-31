За год предприниматели Татарстана получили более 1 млрд рублей поддержки

За год татарстанский бизнес получил более миллиарда рублей по программам Фонда поддержки предпринимателей, подведомственного Минэкономики РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в Татарстане действуют девять подобных финансовых продуктов. К примеру, в 2021 году была восстановлена выдача микрозаймов под 1%. Воспользоваться поддержкой «Однопроцентный 2021» может бизнес, попавший под действие ковидных ограничений и не охваченный федеральными мерами.

По данным министерства, в этом году удовлетворено 547 заявок на получение кредитов, выдан 1 млрд рублей, в том числе 33 млн — по микрозайму «Однопроцентный 2021».

Самым популярным продуктом у бизнеса в 2021 году стал микрозаем «Перезагрузка». С начала лета максимальная процентная ставка по нему составила С 5,5% годовых.

Как сообщили в пресс-службе, за год мерами поддержки воспользовались свыше 2 тыс. татарстанских самозанятых. Это в том числе возможность участия в выставках, услуги по выходу на маркетплейсы и образовательные мероприятия.

Оказание фондом комплексных услуг позволило предпринимателем расширить рынки сбыта как в России, так и за рубежом. В течение года было оказано примерно 40 тыс. таких услуг.

На экспорт удалось вывести около 70 предприятий, объем таких контрактов превысил сумму в 30 млн долларов.

В уходящем году татарстанские предприниматели стали чаще пользоваться платформой «Мой экспорт», с помощью которой через единое окно можно выбрать услугу и сразу же подать заявку. Помимо этого, здесь находятся база знаний, аналитические материалы и другая полезная информация.

Также в этот период фонд начал оказывать новые услуги, к примеру выдачу грантов для социальных предпринимателей и ряд других, запустил программу «Экспортный форсаж», курс по женскому предпринимательству, продаже франшиз, аккаунт менеджменту на маркетплейсах и другие интересные обучения.