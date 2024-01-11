За год почти 1,4 млн пассажиров отправились заграницу через воздушные пункты Татарстана

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За прошлый год таможенную границу Евразийского экономического союза в воздушных пунктах Татарстана пересекли почти 1,4 млн авиапассажиров. Об этом сообщает Татарстанская таможня.

«Через международный аэропорт „Казань“ проследовал 1 351 281 пассажир (это на 58% превысило показатель прошлого года), через международный аэропорт „Бегишево“ — 15 934 (это на 36,56 % больше показателя 2022)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники казанского таможенного поста Татарстанской таможни оформили 8 718 воздушных судов (+54% по сравнению с 2022 годом), сотрудники набережночелнинского таможенного поста — 207 (на 3,86 % меньше, чем в 2022-м).

«Рост пассажиропотока в международном аэропорту Казани обусловлен тем, что авиаотрасль оправилась от санкций и переориентировала свой рынок на государства, не подверженные влиянию извне и на сегодняшний день российские авиакомпании активно развивают международные направления наравне с иностранными авиакомпаниями, продолжающими осуществлять международные рейсы в Россию», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Мирзанур Гараев.