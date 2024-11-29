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За год по вине пьяных водителей в ДТП на дорогах Татарстана погиб 41 человек
За год в 187 ДТП по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погиб 41 человек, а еще 233 получили ранения.
Пресечено более десяти тысяч фактов управления автомобилей нетрезвыми водителями.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан ежедневно проводит работу по профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция Татарстана призывает жителей республики своевременно сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5-333-888, 8(843)5-333-930.
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