За год по программе «Наш двор» благоустроили 466 придомовых территорий в Казани

В 2022 году по программе Раиса Татарстана «Наш двор» модернизировали и обновили 466 придомовых территорий столицы республики. В этом году обновление затронет еще 274 двора у 482 казанских многоэтажек. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«В рамках реализации программы Раиса Республики Татарстан „Наш двор“ в 2022 году благоустроено 466 дворовых территорий или 266 объектов общей площадью асфальтобетонного покрытия 530 тыс. кв. метров», — подчеркнул Метшин.

Он напомнил, что всего за три года действия программы были благоустроены территории 1356 многоквартирных домов города на сумму 7,5 млрд рублей.

«В планах на текущий год — благоустройство еще 274 дворов, это 482 многоквартирных дома на сумму 2,8 млрд рублей. Совершенно другое качество жизни уже получили 300 тыс. казанцев», — резюмировал мэр Казани, поблагодарив Рустама Минниханова за инициирование этой программы.