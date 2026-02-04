За год по нацпроекту «Кадры» в Татарстане более 8 тыс. человек получили новые профессии

По итогам 2025 года профессиональное обучение и дополнительное образование благодаря нацпроекту «Кадры» в Татарстане прошли более 8,4 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Национальный проект «Кадры» – не только обеспечение экономики квалифицированными специалистами, но и реальный социальный лифт для граждан. Мы даем шанс получить профессию, которая гарантирует трудоустройство и достойный доход, тем, кто в этом особенно нуждается», – рассказал директор кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Обучение финансируется из федерального бюджета и доступно для многих. Наибольшее число участников – более 5,8 тысячи человек – из числа обучившихся находились в поиске работы. Также программой воспользовались 1,9 тысячи человек старше 50 лет, 313 безработных граждан, 253 женщины в декретном отпуске и неработающие матери, инвалиды, ветераны боевых действий и другие люди, нуждающиеся в поддержке на рынке труда.

Люди выбрали IT-сферу, обучились на аналитика данных, освоили веб-дизайн. Востребованы и рабочие профессии: электрогазосварщик, слесарь, швея. В социальной сфере для обучения есть специальности в здравоохранении и сервисе.

На 2026 год уже сформирован обновленный перечень из 186 востребованных профессий. Особое внимание в этом году будет уделено поддержке ветеранов специальной военной операции. Для них список расширен до 27 специальностей, в общей сложности можно выбрать обучение по 213 профессиям.

Чтобы пройти обучение, нужно подать заявку и выбрать программу на цифровой платформе «Работа России» с февраля 2026 года. Консультацию и помощь в оформлении заявки можно получить в любом офисе кадрового центра «Работа России».

Кадровый центр «Работа России» РТ выступает ключевым оператором мероприятий нацпроекта «Кадры» в регионе, реализуя государственную политику по опережающей подготовке кадров и поддержке занятости.