За год по нацпроекту «Экология» воспроизводство и лесоразведение проведут на 5,4 тыс. га

В этом году по региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» будут проведены работы по воспроизводству лесов на площади 3,6 тыс. гектаров. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Посадка лесных культур будет проведена на площади 1,4 тыс. гектаров, мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению — на 2 тыс. гектаров, комбинированному лесовосстановлению — на 4 гектарах и лесоразведению — на 105 гектарах. Также в 2022 году продолжится выполнение работ по защитному лесоразведению на землях сельскохозяйственного назначения в целях повышения их плодородия, защиты от ветровой и водной эрозии», — сказал он.

Сотрудниками Минлесхоза РТ совместно с коллегами из Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ составлен план на год по созданию защитных лесных насаждений на площади 1,8 тыс. гектаров, в том числе овражно-балочных — на 1,6 тыс. гектаров, а полезащитных лесных — на 153 гектарах. Таким образом, общая площадь утвержденных работ по воспроизводству лесов и лесоразведению в этом году составляет 5,4 тыс. гектаров.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.