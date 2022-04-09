За год по нацпроекту «Экология» в Татарстане вырастят 30 млн сеянцев сосны, ели и березы

Сотрудники Лесного селекционно-семеноводческого центра РТ приступили к посеву семян хвойных и лиственных пород. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». «Всего в ходе первого этапа будет посеяно 4 млн штук семян сосны, ели и березы», — уточнили в ведомстве.

В работах задействованы семь человек, посев планируется завершить за восемь дней. Сеянцы будут расти в теплицах до конца мая, после планируется пересадить их на поля. Параллельно будут вестись работы по посеву второй партии семян.

Всего в этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» планируется вырастить не менее 30 млн сеянцев.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.