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Экология
9 апреля 2022  05:11
Наталья Рыбакова

За год по нацпроекту «Экология» в Татарстане вырастят 30 млн сеянцев сосны, ели и березы

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Сотрудники Лесного селекционно-семеноводческого центра РТ приступили к посеву семян хвойных и лиственных пород. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». «Всего в ходе первого этапа будет посеяно 4 млн штук семян сосны, ели и березы», — уточнили в ведомстве.

В работах задействованы семь человек, посев планируется завершить за восемь дней. Сеянцы будут расти в теплицах до конца мая, после планируется пересадить их на поля. Параллельно будут вестись работы по посеву второй партии семян. 

Всего в этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» планируется вырастить не менее 30 млн сеянцев.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#минлесхоз рт #Национальные проекты
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