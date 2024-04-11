За год по нацпроекту «Демография» в Татарстане прошли бесплатное обучение 8 тыс. человек

Благодаря нацпроекту «Демография» за период с 2019 по 2023 год в Татарстане прошли обучение 35 тыс. граждан. В том числе в прошлом году новые профессии освоили 8,3 тыс. человек. Какие изменения претерпела программа в этом году, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«С этого года пройти обучение могут новые категории граждан – инвалиды и любой родственник, осуществляющий уход за ребенком до трех лет, а также люди, желающие сменить работу», – сказала она.

Глава ведомства напомнила, что по поручению Президента России Владимира Путина программа по обучению граждан в рамках национального проекта «Демография» продлена до 2030 года. Раньше в этой программе участвовали женщины, находящиеся в декретном отпуске, теперь возможности пройти бесплатное обучение появились и у других категорий граждан. К примеру, у тех, кто хочет сменить работу.

«Это серьезное новшество. Мы видим, что человек работает, но в силу каких-то причин хочет поменять место работы. Государство приходит на помощь, предлагает образовательные программы, по окончании которых гражданин трудоустраивается. У работодателя появилась возможность заключить ученический договор с теми, кто претендует на обучение», – заметила Зарипова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина.