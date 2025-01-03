За год по нацпроекту «Демография» переобучились более 4 тыс. жителей Татарстана

В завершившемся 2024 году в Татарстане к переобучению в рамках национального проекта «Демография» приступили около 4,4 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Активнее всего пользовались соответствующей возможностью женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Таких оказалось 592.

Кроме того, среди осваивающих новую профессию насчитывалось 1540 безработных татарстанцев. Были среди переобучающихся и соискатели старше 50 лет.

Помимо них, новые знания в рамках нацпроекта решили освоить 18 граждан моложе 35 лет и сотрудники предприятий, оказавшиеся под риском увольнения.

В число самых популярных направлений для переобучения вошли IT, программирование, менеджмент, дизайн и так далее, заметили в ведомстве.

Реализация национального проекта «Демография» началась в 2019 году. В общей сложности с этого момента прошли профобучение свыше 39,7 тыс. жителей Татарстана. За 2023 год в республике переобучились примерно 8,3 тыс. человек.

Национальные проекты в их нынешнем виде инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным. В 2025 году стартовали обновленные нацпроекты. Так, на смену нацпроекту «Демография» приходит «Семья», главная задача которого обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличить число многодетных семей и рост их благосостояния.