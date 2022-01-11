За год по нацпроекту «Демография» к обучению в Татарстане приступили 6,3 тыс. человек

В 2021 году благодаря проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» к обучению приступили более 6,3 тыс. безработных, предпенсионеров и матерей малышей из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«За прошлый год за счет средств федерального бюджета было организовано обучение граждан, ищущих работу, включая безработных, а также людей в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеров. Кроме того, организовано обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающих мам, воспитывающих дошколят», — отметили в ведомстве.

Обучение проводится в целях дальнейшего трудоустройства граждан, регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Образовательные организации перед началом обучения заключают с участниками программы договоры, предусматривающие их дальнейшие обязательства по трудоустройству.

Подать заявку на учебу можно на портале «Работа в России». Согласно данным на начало текущего года, всего по республике поступило более 7,8 тыс. заявок на обучение.

Национальные проекты, включая нацпроект «Демография», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса их цели были скорректированы.