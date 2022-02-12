За год по нацпроекту более 500 медработников Татарстана получили гранты и выплаты

По национальному проекту «Здравоохранение» в Татарстане за год закуплено 254 единицы оборудования на 487,7 млн рублей для сосудистых центров, референс-центров, онкодиспансера. На эти средства приобретены ангиограф, томограф, аппараты УЗИ, роботизированные системы для диагностики рака, аппарат брахитерапии и другая техника.

Еще 336,9 млн рублей были направлены на приобретение лекарств для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2021 году 504 медработника получили выплаты: 379 молодых специалистов — единовременные пособия и ежемесячные надбавки, 125 врачей — гранты Правительства Татарстана.

Также по нацпроекту все фельдшерско-акушерские пункты РТ оснащены современными моноблоками и подключены к интернету. На 132,2 млн рублей были созданы автоматизированные рабочие места для медиков.

Национальные проекты реализуются с 2019 года согласно «майским» указам Президента России Владимира Путина.