ОСФР по РТ перечислило 100 млн рублей на пособия по уходу за детьми до 1,5 лет в 2025 году

Более 19 млн перевел на выплату пособий по уходу за детьми до 1,5 лет жителям Татарстана ОСФР по РТ с начала года, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2025 году на пособие по уходу за детьми до полутора лет переведено 100,4 млн рублей. Получить пособие на ребенка могут не только мамы, но и отцы, а также другие родственники и опекуны, которые фактически ухаживают за малышом. Тем, кто официально трудоустроен, выплату оформляют одновременно с отпуском по уходу. Неработающим нужно самим обратиться в Социальный фонд. Размер пособия для неработающих граждан составляет 10 669 руб. в месяц», – рассказали в пресс-службе.

Обратиться за пособием можно на едином портале государственных услуг. Для неработающих родителей пособие назначается после комплексной оценки нуждаемости. Специалисты проверяют доходы и имущество семьи.

Исключением из этого правила являются родители, родственники, опекуны, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, а также матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций и другие категории граждан.

«Мы постоянно разъясняем порядок оформления пособий, помогаем с документами и принимаем заявления в любом удобном формате – онлайн через Госуслуги или лично в региональной клиентской службе и МФЦ», – сообщил управляющий Отделением Соцфонда РФ по РТ Эдуард Вафин.