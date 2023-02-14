За год органы соцзащиты трудоустроили более 4 тыс. татарстанцев по соцконтракту

В 2022 году в Татарстане заключено более 7 тыс. социальных контрактов с теми, чьи доходы по независящим причинам оказались ниже уровня прожиточного минимума. 4 375 человек были трудоустроены, 2 227 смогли открыть собственное дело, а еще 152 — создать личное подсобное хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В семье жителя деревни Шубан Балтасинского района Алмаза Габдулхакова воспитывают троих маленьких детей. Его супруга находится в декретном отпуске, а у самого мужчины постоянной работы не было. В районном отделе социальной защиты Алмазу Габдулхакову рассказали о возможностях социального контракта, помогли зарегистрироваться в качестве самозанятого и открыть свое дело. Как оказалось, мужчина делает очень красивые кованые изделия», — привели в пример один из случаев.

Благодаря господдержке Габдулхаков закупил все инструменты, необходимые ему для работу. А большое количество заказов позволило семье не только погасить долги за ЖКХ, но и улучшить свое финансовое положение.

Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и гражданами, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

По контракту орган соцзащиты обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, приобретение необходимых товаров. Получатели помощи берут на себя определённые обязательства, например: трудоустроиться, открыть свое дело, наладить личное подсобное хозяйство

Заключить соцконтракт с государством могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане