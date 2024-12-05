«За год они потушили 717 пожаров»: Ирек Кадамов поблагодарил добровольных пожарных в РТ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в стране и во всем мире отмечается День добровольца. Начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов поздравил добровольных пожарных и рассказал, что такая пожарная охрана — это эффективный способ решения проблем пожарной безопасности в отдалённых от подразделений Государственной противопожарной службы населённых пунктах. Ведь построить пожарную часть и организовать её работу за счёт федерального или регионального бюджета в каждом селе или деревне невозможно.

В небольших населённых пунктах пожары происходят в сотни раз реже, чем в крупных городах. Поэтому привлечение обученного и экипированного населения к пожаротушению – это большая помощь государству.

«Дело в том, что есть села, которые находятся далеко от подразделений противопожарной службы. Профессиональные пожарные не успеют приехать за 20 минут, отведённых регламентом. А решающее значение имеет время, когда начато тушение. Вот тут-то и вступают первыми в бой с огнем добровольцы. Они, как правило, хорошо знают местность, знают, где можно сделать забор воды для тушения. Но самое главное – когда они прибывают первыми, у них ещё есть шанс спасти людей», – рассказал Ирек Кадамов.

По его словам, всего в республике 647 добровольных пожарных команд, а общая численность личного состава – 2890 человек.

«С начала года добровольцы принимали участие в тушении 717 пожаров, при этом первыми прибывали к месту пожара 340 раз. Самостоятельно им удалось потушить 77 пожаров», – отметил Кадамов.

Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану рассказал, что добровольцы регулярно повышают мастерство и участвуют в пожарно-тактических учениях. Так, в мае на майдане села Киндер-Куль Кукморского муниципального района состоялся настоящий «пожарный Сабантуй» – XIV республиканские соревнования по боевому развёртыванию среди 45 лучших добровольных пожарных команд.

«Крепкого здоровья, новых побед и вершин в нашем общем деле, удачи и успехов во всех добрых начинаниях! А всем жителям Татарстана хочется пожелать, чтобы как можно больше среди нас было внимательных, неравнодушных людей, готовых прийти на помощь любому, кто в ней нуждается», – пожелал добровольным пожарным Ирек Кадамов.

Важно, что добровольцами могут стать люди с восемнадцати лет, которые способны по состоянию здоровья участвовать в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. При этом нужно пройти обучение и получить квалификацию добровольного пожарного.

После этого необходимо выбрать общественное объединение пожарной охраны, осуществляющее свою деятельность на территории муниципального образования. Далее доброволец встречается с руководителем пожарной охраны для подготовки и написания заявления о вступлении в ряды добровольных пожарных, а также заключения гражданско-правового договора.