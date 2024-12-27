Почти 5 тысяч татарстанцев обратились к омбудсмену РТ с начала года

За 11 месяцев 2024 года уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабуской поступило более 4,9 тыс. обращений от татарстанцев. Об этом омбудсмен республики сообщила «Татар-информу».

«По соглашению между уполномоченным по правам человека РТ и ГУ МЧС РФ по РТ нами было отработано более 1,2 тыс. сообщений, поступивших через систему экстренных вызовов ГЛОНАСС +112, которые требовали незамедлительного реагирования. Основные темы обращений граждан касались специальной военной операции, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения», - отметила она.

Наибольшее количество обращений связано со специальной военной операцией. Люди обращались по вопросам розыска и освобождения из плена военнослужащих, проведения военно-врачебной комиссии для определения годности к службе в связи с обострением хронических заболеваний или ранением, а также предоставления отпусков военнослужащим и получения мер социальной поддержки.

«Работа с обращениями данной категории велась совместно с Военным комиссариатом РТ, Министерством обороны РФ, органами Военной прокуратуры, уполномоченным по правам человека в РФ, филиалом фонда «Защитники Отечества», а также реализовались социальные проекты с представителями гражданского общества», - добавила Сабурская.