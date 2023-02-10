За год общественный транспорт Казани перевез почти 221 млн пассажиров

В течение 2022 года услугами общественного транспорта в Казани воспользовались 220,9 млн пассажиров. Это на 7% больше 2021 года, когда было перевезено 206,7 млн человек, однако почти на 40 млн ниже допандемийного 2019-го. Об этом, отчитываясь о результатах деятельности в прошлом году, в мэрии Казани сообщил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

По его данным, самым популярным видом общественного транспорта стали автобусы, на которые в 2022-м пришлось около 70% пассажиров (153,4 млн). Однако АТП, несмотря на обучение и привлечение новых кадров, по-прежнему нуждаются в 770 водителях и 843 кондукторах.

Вторым по популярности в Казани стало метро, которым за год воспользовались 14% пассажиров (30,5 млн), третье и четвертые места остались за троллейбусами и трамваями — 10% (22,2 млн) и 6% (14,8 млн) соответственно.

Шакиров напомнил, что с октября 2022 года дети мобилизованных казанцев до 18 лет могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Раньше возможность бесплатного проезда была только у детей не старше семи лет.

В Казани также продолжается работа над повышением безопасности пассажирских перевозок. Так, семь автобусов оснастили приборами автоматической фиксации нарушений ПДД — движения по выделенной полосе. Благодаря этому за год была выявлена 31 тыс. таких нарушений на 47 улицах с автобусным движением.

В заключение он напомнил, что в Комитете по транспорту действует горячая линия +7(843)275-30-50. За 2022-й ей воспользовались 23 517 раз — на 7% реже, чем в 2021 году.