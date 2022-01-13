За год недоимка по страховым взносам в Татарстане выросла на 42 млн рублей

К концу 2021 года в Татарстане недоимка по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний превысила 173 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом недоимка по страховым взносам увеличилась на 42 млн рублей.

Такие данные сообщил сегодня на расширенном заседании координационного совета Регионального отделения ФСС РФ по РТ и. о. управляющего организацией Фердинат Закиров.

«Основными причинами роста недоимки являются банкротство страхователей, рост недоимки крупнейших должников, тяжелое финансовое положение ряда страхователей, а также ситуация, сложившаяся в связи с распространением коронавирусной инфекции. 47% от всей недоимки в размере более 81 млн рублей нереальны к взысканию», — отметил он.

В числе наиболее крупных должников-банкротов спикер назвал ООО «Авиакомпания „ВИМ-Авиа“» с суммой долга более 16 млн рублей, Казанский завод синтетического каучука (около 4 млн рублей), ООО «Химокам-Агро» (около 4 млн рублей) и другие компании. При этом 53% задолженности в размере более 92 млн рублей приходится на работающие предприятия.

«В течение года при работе с должниками были реализованы все меры, предусмотренные действующим законодательством: выставлены требования об уплате недоимки, направлены инкассовые поручения в банки на счета страхователей, приняты постановления о взыскании за счет имущества должника. Наиболее эффективной мерой является взыскание задолженности путем выставления инкассовых поручений. В результате принятых мер по сокращению долга в бюджет фонда поступило более 35,5 млн. рублей», — пояснил Закиров.

В 2021 году была продолжена работа комиссий регионального отделения и филиалов по взысканию недоимки страхователей. За год проведено 188 заседаний с приглашением 321 должника. В результате поступило более 44 млн рублей страховых взносов. За год по всем направлениям работы с недоимкой поступило более 79 млн рублей, что составляет 46% от выявленного.

В целом на учете в Региональном отделении Фонда социального страхования РФ по РТ состоит более 119,5 тыс. страхователей с общей численностью работников свыше 1,3 млн. В прошлом году общий объем финансовых поступлений составил 32,2 млрд рублей, а собственные доходы регионального отделения — 17,2 млрд рублей.

Подводя итоги совещания, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева выразила обеспокоенность по поводу роста дефицита бюджета Регионального отделения ФСС.

«Листы нетрудоспособности, а также в связи с материнством ежегодно значительно превышают собранные средства и дотации федерального бюджета. Успокаиваться в этом отношении нельзя. Мы должны все вместе работать по сбору средств вместе с работодателями», — заявила она.

Говоря о росте недоимки, спикер подчеркнула, что работу по взысканию задолженности предприятий нужно проводить в полном объеме и во взаимодействии со службой судебных приставов.

«Нам нужно не ограничиваться только работой республиканской межведомственной и территориальной комиссий. Предлагаю собираться в Кабинете Министров РТ с участием сотрудников прокуратуры, с привлечением Госсовета РТ и профсоюзов, чтобы этот вопрос раз в квартал вместе мониторить», — заключила Фазлеева.

Расширенное заседание координационного совета Регионального отделения ФСС РФ по РТ прошло в Казани. В его работе приняли участие председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин и другие официальные лица.