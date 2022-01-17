За год нарушители причинили ущерб лесному фонду Татарстана на 56 млн рублей

За год государственные лесные инспекторы провели более 20 тыс. патрулирований в лесах Татарстана. Они составили 402 акта о нарушении лесного законодательства, сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Наряду с приумножением леса одной из основных наших задач является осуществление федерального государственного лесного контроля, лесной охраны. В ходе исполнения данных функций в лесах государственными лесными инспекторами в прошлом году были проведены более 20 тыс. патрулирований. Составлено 402 акта о нарушении лесного законодательства, сумма нанесенного лесному фонду вреда составила более 56 млн рублей», — рассказал докладчик.

За год лесными инспекторами было составлено 1,1 тыс. протоколов об административных правонарушениях, по итогам которых вынесено 951 постановление о привлечении к административной ответственности. Наложены штрафы на общую сумму 5,4 млн рублей, взыскано 447 административных штрафов на сумму 1,9 млн рублей.

«Результаты контрольно-надзорной деятельности показали, что нам еще нужно серьезно поработать в данном направлении», — подытожил министр.