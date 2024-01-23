За год на экомероприятия Татарстан направил 10 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В 2023 году Татарстан участвовал в реализации четырех федеральных проектов по защите экологии – «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». На их реализацию направлено 3,5 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд федеральных средств. Об этом сообщил на итоговой коллегии в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Национальный проект „Экология“ — это часть большой комплексной работы, которая идет вместе с другими федеральными и республиканскими программами», — отметил он.

В общей сложности расходы на экологические мероприятия в 2023 году в регионе составили более 10 млрд рублей, в том числе 5,8 млрд рублей — средства предприятий. Республика на протяжении многих лидирует в ПФО по этому показателю, заметил Шадриков.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».