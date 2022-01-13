За год на средства защиты и алкотестеры в Татарстане направлено 500 млн рублей

Общий объем расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году по Татарстану составил 2,2 млрд рублей. Об этом проинформировал сегодня на расширенном заседании координационного совета Регионального отделения ФСС РФ по РТ и. о. управляющего организацией Фердинат Закиров.

«Это ежемесячные и страховые выплаты, оплата протезов, технических средств реабилитации, автомобилей, санаторно-курортного лечения, выплаты страхового обеспечения родственникам погибших на производстве, а также профилактика травматизма. В настоящее время в региональном отделении [насчитывается] более 11,6 тыс. получателей по данному виду страхового обеспечения», — пояснил докладчик.

Фонд уделяет особое внимание профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Действует механизм, позволяющий провести ряд мероприятий по улучшению условий труда за счет средств фонда. В 2021 году этой возможностью воспользовались более 2 тыс. организаций, которым направлено около 500 млн рублей. На эти деньги приобретены средства индивидуальной защиты, алкотестеры, аптечки первой медицинской помощи. Кроме того, средства были направлены на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и опасных производств, а также на обучение охране труда.

«В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой страхователи также смогли реализовывать мероприятия по предупреждению распространения Covid в трудовых коллективах. Страхователями приобретались маски, антисептики, термометры и другие средства профилактики. На эти цели направлено более 5 млн рублей», — добавил Закиров.