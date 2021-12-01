За год на рынке труда в России в восемь раз вырос спрос на астрологов

С начала года в России было открыто 24 вакансии для астрологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг, пять вакансий для эзотериков и три вакансии для тарологов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«За аналогичный период 2020 года в стране было открыто всего три вакансии астролога, то есть спрос на этих специалистов вырос в восемь раз за год. Для тарологов и эзотериков в прошлом году было лишь по одному предложению о работе. 66% таких вакансий открыты работодателями из Москвы, 25% — в Санкт-Петербурге. Единичные предложения встречаются и в других городах страны», — сказано в сообщении.

Самая дорогая вакансия астролога на данный момент открыта московской компанией. Астрологу за проведение онлайн-консультаций предлагают зарплату от 100 тыс. рублей. Еще одна вакансия в столице России открыта для эзотерика-таролога. За работу в офлайн-формате предлагается от 60 до 80 тыс. рублей в месяц.