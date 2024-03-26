За год на реализацию национальных проектов Татарстан направит 25,8 млрд рублей

Общий объем финансирования мероприятий 13 национальных проектов, реализуемых в Татарстане в 2024 году, составляет 25,8 млрд рублей, в том числе 14,3 млрд рублей - из федерального бюджета и 11,5 млрд. рублей - из регионального бюджета. Такие данные сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.

«В республике реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги», на долю которого приходится 33% от общего объема расходов, «Экология» (20%), «Здравоохранение» (14%), «Образование» (11%), «Демография» (10%), «Жилье и городская среда» (7%), «Малое и среднее предпринимательство» (2%). За два месяца 2024 года на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 4,6 млрд.рублей, освоено – 3,8 млрд рублей», - рассказала она.

Спикер напомнила, что Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию было объявлено о реализации новых национальных проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных», «Национальные проекты технологического суверенитета».

«Проекты предполагаются к реализации с 2025 года, кроме проекта «Молодежь России». Его реализация планируется уже в этом году», - подчеркнула Герасимова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».