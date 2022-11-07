На пособие при рождении ребенка татарстанцам с начала года выделили 78,5 млн рублей

Более 4 тыс. татарстанских семей в этом году получили единовременное пособие от Пенсионного фонда Татарстана при рождении ребенка – его размер составляет 20,4 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила порядка 78,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

Единовременная выплата в размере 20 тыс. 472 рублей на ребенка назначается неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю. Получатель выплаты может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по месту работы, напомнили в пенсионном фонде.

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если все подтверждающие сведения о праве семьи на пособие поступят в фонд из соответствующих организаций, выплата будет назначена. Если каких-то сведений не хватит, право на выплату можно подтвердить свидетельством о рождении ребенка и справкой с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось. Чтобы получить пособие по линии ПФР, на момент подачи заявления оба родителя должны быть неработающими.

Заявление нужно подать не позднее чем через шесть месяцев после рождения ребенка. Заявления рассматриваются до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений от организаций и документов родителя. В отдельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней.

Отметим, с 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка вместе с рядом других мер поддержки семей с детьми переданы Пенсионному фонду из органов социальной защиты.