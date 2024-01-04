За год на нацпроект «Культура» в Татарстане направлено почти 1,6 млрд рублей

В 2023 году Татарстан принял участие в реализации трех федеральных (региональных) проектов в рамках нацпроекта «Культура»: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В целом на мероприятия в рамках них было направлено почти 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Самая большая сумма была выделена на проект «Культурная среда» — 1,57 млрд рублей. Благодаря ему в регионе удалось реализовать следующие проекты:

— капитальный ремонт 13 домов культуры в населенных пунктах Кукморского, Рыбно-Слободского, Зеленодольского, Высокогорского, Мамадышского, Альметьевского, Бавлинского и Актанышского районов;

— построить восемь новых ДК в Апастовском, Алькеевском, Арском, Высокогорском, Кукморском и Кайбицком районах;

— провести капремонт детской музыкальной школы №2 в Нижнекамске, музыкального театра в Зеленодольском районе и четырех музеев: в Бавлинском, Кукморском, Зеленодольском и Арском районах;

— провести реконструкцию в районном Доме культуры в Буинске;

— организовать техоснащение пяти музеев в Высокогорском, Сармановском, Черемшанском районах, Казани и Набережных Челнах, а также Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина в столице РТ;

— создать три модельные муниципальные библиотеки в Тетюшском, Нижнекамском муниципальных районах и Набережных Челнах.

Еще 23,6 млн рублей пошло на региональный проект «Творческие люди», благодаря которому 55 учреждений культуры республики получили денежные поощрения в размере 100 тыс. рублей, 40 работников сельских учреждений — по 50 тыс. рублей.

Кроме того, 4 529 специалистов прошли курсы повышения квалификации в Центре непрерывного образования; 4113 человек вовлечено в программу «Волонтеры культуры». 10 любительских творческих коллективов получили грантовую поддержку на сумму 1,75 млн рублей на участие в конкурсе по поддержке проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства по номинации «Культурно-досуговая деятельность». По его итогам определены 23 гранта в размере по 200 тыс. рублей.

Также по проекту «Творческие люди» организованы три масштабных события: Международный оперный фестиваль им.Ф.Шаляпина, Международный фестиваль классического балета им.Р.Нуриева, Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Их проведение обошлось в 12 млн рублей.

Проведено две выставки: «Рафаэль. Версии» в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана, а также «Архангелогородские изразцы» на острове-граде Свияжске.

300 тыс. рублей выделено на проведение Республиканского конкурса юных дарований.

Реализация регионального проекта «Цифровая культура» в Татарстане обошлась в 1,8 млн рублей в 2023 году. На эти средства проведены мероприятия в сфере культуры и кинематографии, в том числе оцифровка книжных изданий в Казани. Также средства направлены на одно из важнейших направлений проекта — создание школ креативных индустрий. За прошедший год в регионе реализовано два таких проекта.

Их открытие, подчеркнули в министерстве, нацелено на развитие единого культурно-образовательного пространства в России, развитие творческого мышления у детей, популяризацию и развитие профессий, специальностей и направлений в сфере креативных индустрий.

В 2022 году одна такая школа уже начала работать на базе Казанского художественного училища им.Н.И.Фешина. Годом позднее еще два объекта заработали на базе Детской художественной школы №1 в Альметьевском районе и в Нижнекамском музыкальном колледже им.С.Сайдашева.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина. Ключевыми точками нацпроекта «Культура» стали сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами.