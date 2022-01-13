За год Татарстан получил 6,6 млрд рублей на мероприятия по борьбе с Covid-19

За 2021 год федеральный бюджет выделил Татарстану на меры по борьбе с коронавирусом Covid-19 более 6,6 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на расширенном заседании координационного совета Регионального отделения ФСС РФ по РТ и. о. управляющего организацией Фердинат Закиров.

«Все выплаты проводились своевременно и в полном объеме. Всего на эти меры из федерального бюджета выделено 6,5 млрд рублей. Региональным отделением произведено медицинским работникам 270 тыс. выплат на сумму около 6,3 млрд рублей, а также работникам социальных учреждений 2050 выплат на сумму более 32,8 млн рублей», — отметил докладчик.

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина медицинские работники и водители скорой помощи, здоровье которых пострадало из-за инфицирования коронавирусной инфекцией, получили единовременные выплаты. Общая сумма выплат составила 218 млн рублей.