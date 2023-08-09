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За год на маркетплейсах удвоилось число селлеров из Татарстана
К настоящему времени на маркетплейсах представлена продукция 45 тыс. селлеров из Татарстана: компаний, физлиц и самозанятых. Причем почти половина — 22 тыс. — занялись электронной торговлей на таких площадках лишь в 2022 году. Об этом во время прямого эфира, посвященного развитию e-commerce в 2023 году, рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в РТ Фарид Абдулганиев.
По его словам, 4,7 тыс. из пришедших на маркетплейсы в прошлом году — это самозанятые.
«Татарстан по итогам прошлого года, безусловно, сделал серьезный рывок по количеству предпринимателей, которые используют электронную торговлю для реализации своих товаров», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.
По его данным, в начале 2022 года доля татарстанских предпринимателей, использующих каналы электронной торговли, составляла 7% от общего числа. К концу показатель вырос до 11%.
«Уже не пандемийный год. И объяснить это тем, что мы сидим дома или еще что-то, уже сложно. Эти цифры говорят о том, что электронная торговля продолжает развиваться», — подчеркнул Абдулганиев.
Так, доля татарстанских селлеров в Приволжском федеральном округе за год увеличилась с 22,4% до 27,5%, а в общероссийском масштабе — с 2,5% до 3,3%. «Мы умеем и хотим торговать», — объяснил уполномоченный по правам предпринимателей в РТ.
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