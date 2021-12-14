За год на горячую линию программы «Наш двор» поступило 12 тыс. обращений татарстанцев

Если в прошлом году на горячую линию республиканской президентской программы «Наш двор» поступило около 16 тыс. обращений от жителей Татарстана, то в этом году число звонков сократилось до 12 тыс. Это связано с активной информационной работой, проводимой непосредственно во дворах республики.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ», координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова.

«Есть целая система, которая позволяет нам в несколько касаний определить уровень удовлетворенности жителей благоустройством дворов. Все жители, которые входят в программу благоустройства на следующий сезон, участвуют в обсуждении схем благоустройства. Мы заранее в этом году провели 75 % встреч по всей республике по тем дворам, которые запланированы для благоустройства в 2022 году. До конца декабря проведем оставшийся объем встреч», — сказала она.

Жители городов и районов Татарстана активно участвуют в таких встречах, вносят предложения, которые учитываются при проектировании благоустройства придомовых территорий. Далее у людей есть возможность контролировать ход проводимых работ, после которых они участвуют в приемке благоустроенных дворов.

«Если люди не согласны с выполненным объемом или качеством работ, мы не подписываем акт приемки. И, самое важное, мы на бросаем жителей после того как завершается благоустройство. Мы вместе с ними продолжаем мониторить ситуацию с эксплуатацией переданного оборудования, принимаем жалобы на нарушения стандартов эксплуатации», — отметила Камалова.

Перед благоустройством дворов сначала проводится обход с активом жителей. Организуется несколько встреч с представителями дорожных служб, управляющими и сетевыми организациями. Далее подготавливается предварительная схема благоустройства.

«Мы объясняем, где и какая зона будет располагаться. Самый сложный вопрос — с организацией вывоза ТКО. Далее мы выходим на этап детального проектирования, готовится итоговый проект благоустройства», — пояснила спикер.

На 2022 год в республике запланировано благоустройство не менее тысячи дворов, на что будет направлено 8 млрд. рублей. В период с конца марта по май 2022 года жители Татарстана ознакомятся с детальными схемами, в каждом дворе будут установлены паспорта благоустройства, где будет указан весь объем планируемых работ. Если люди увидят какие-либо отклонения, то смогут позвонить на горячую линию по телефону 8800-275-2020.