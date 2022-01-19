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Ру Тат
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Общество
19 января 2022  08:50

За год на Эльбрусе спасено более 160 человек

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За прошлый год сотрудники МЧС России спасли на Эльбрусе 168 человек, было проведено 167 поисково-спасательных операций, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные министерства.

«В 2021 году спасателями Эльбрусского спасотряда МЧС России проведено 167 поисково-спасательных операций, спасены 168 человек», — отмечается в сообщении.

В МЧС рассказали, что на новогодних праздниках на маршрутах здесь побывали свыше 200 туристов, в девяти случаях им понадобилась помощь сотрудников МЧС.

#эльбрус #туристы #МЧС
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