За год на Эльбрусе спасено более 160 человек

За прошлый год сотрудники МЧС России спасли на Эльбрусе 168 человек, было проведено 167 поисково-спасательных операций, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные министерства.

«В 2021 году спасателями Эльбрусского спасотряда МЧС России проведено 167 поисково-спасательных операций, спасены 168 человек», — отмечается в сообщении.

В МЧС рассказали, что на новогодних праздниках на маршрутах здесь побывали свыше 200 туристов, в девяти случаях им понадобилась помощь сотрудников МЧС.