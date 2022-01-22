За год на дорогах Татарстана произошло почти 170 ДТП с участием диких животных

В 2021 году на дорогах Татарстана было сбито 167 диких животных, в том числе 45 кабанов, 95 лосей, 25 косуль и два марала. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Лоси, косули, кабаны чаще, чем другие дикие животные, становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее количество аварий происходит в темное время суток. В прошлом году наибольшее число ДТП с участием диких животных зафиксировано в Пестречинском, Елабужском, Азнакаевском, Альметьевском районах», — сказано в сообщении.

Госкомитет РТ по биоресурсам призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными, не пропускать знаки, которые информируют о местах возможной миграции диких животных и стараться ездить в светлое время суток. Вблизи заповедников, заказников или в лесной местности, где существует наибольшая вероятность миграции диких животных, необходимо быть особенно внимательным, во избежание столкновения необходимо снизить скорость. Если вы сбили сами или обнаружили на дороге раненое или погибшее дикое животное, следует сообщить об этом по телефону экстренной службы 112.