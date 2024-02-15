За год на дорогах Татарстана поймали 13 тысяч пьяных водителей

На положительную динамику аварийности на дорогах Татарстана заметное влияние оказывают профилактические меры. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

В 2023 годы было пресечено почти 13 тысяч фактов пьяного вождения. С 2020 года число погибших людей по вине нетрезвых водителей снизилось с 80 до 40 человек.

«Продолжается работа с лицами, у которых есть противопоказания к управлению автотранспортом. В минувшем году было аннулировано 1502 водительских удостоверения у людей, имеющих психические расстройства и болезни нервной системы, включая связанные с употреблением спиртного», – рассказал Соколов.

Он подытожил, что были также вынесены решения о прекращении права управления транспортом в отношении 352 лиц, у которых имеется наркотическая зависимость.