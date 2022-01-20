За год на цифровую бухгалтерию переведут еще 46 учреждений образования Казани

В настоящее время услугами цифровой бухгалтерии пользуются 500 объектов образования, в которых работает 41 тыс. человек. Их документацию ведет специально созданный Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города. В этом году к нему планируется присоединить еще 46 таких организаций, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

По пилотному проекту «Цифровая бухгалтерия» в городе оказывается свыше 70% бухгалтерских услуг, что позволило сократить время на их предоставление и снизить количество потребляемой бумаги.

Как отметил начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин, сейчас Казань входит в топ-3 городов России по созданию системы централизованной бухгалтерии, уступая лишь Москве.

Работа центра поделена на несколько отделов: по учету родительской платы, кассового исполнения, по работе с договорниками, а также самый крупный — отвечающий за начисление заработной платы 41 тыс. работников учреждений.

Все процессы здесь оцифрованы, к примеру работнику учреждения образования или родителю ребенка не понадобится ездить за справками 2-НДФЛ, об отсутствии задолженности по родительской плате и другими. Документы передаются заявителю онлайн через само учреждение.

Чтобы еще более ускорить процесс оказания услуг, в центре вводится практика работы бухгалтеров на двух мониторах. К концу 2022 года двумя мониторами планируется оснастить половину рабочих мест в ЦБО. Также на помощь бухгалтерам приходят боты, которые могут зарегистрировать документ в 9 раз быстрее, чем это бы удалось самому сотруднику.

«Следующим этапом реализации проекта „Цифровая бухгалтерия“ станет централизация оставшихся на самостоятельном учете учреждений социальной сферы и отдельных структурных подразделений исполкома», — отметили в пресс-службе мэрии.