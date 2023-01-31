За год на больничные и пособия в связи с материнством татарстанцам направлено 20,4 млрд

За прошлый год татарстанцы оформили 1,7 млн пособий по временной нетрудоспособности. Такие данные озвучил управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на коллегии ведомства.

«На выполнение обязательств по обязательному социальному страхованию Региональным отделением фонда по Республике Татарстан в 2022 году направлено 28,4 млрд рублей. Основная часть расходов республиканского отделения Фонда традиционно приходится на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством», – проинформировал он.

Так, на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, единовременных выплат при рождении и ежемесячных пособий по уходу за ребенком было направлено 20,4 млрд рублей.

Согласно данным Вафина, в прошедшем году все лечебные учреждения страны перешли к формированию больничных листков нетрудоспособности в электронном виде. Также был переведен в электронный формат родовой сертификат. По итогам прошлого года медицинскими организациями Татарстана было оформлено около 40 тыс. электронных родовых сертификатов. Кроме того, ими произведена оплата 106 тыс. талонов электронных родовых сертификатов на сумму более 355 млн рублей.