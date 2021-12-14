За год на благоустройство 1078 дворов в Татарстане направлено 8 млрд

В 2021 году по президентской программе благоустройства дворовых территорий «Наш двор» в Татарстане благоустроено 1078 дворов на 8 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«В соответствии с решением Президента РТ в 2020 году в республике началась реализация беспрецедентной программы благоустройства дворовых территорий „Наш двор“. В рамках программы планируется привести в порядок дворы многоквартирных домов. Силами республиканского БТИ проинвентаризировано более 9,6 тыс. дворов. Выявлено, что 6923 двора требуют комплексного ремонта. В 2021 году мы благоустроили 1078 дворов на 8 млрд рублей», — сказал он.

В 2020 году по республике было благоустроено более 1090 дворов. В рамках программы выполняется шесть видов работ: создание или ремонт дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, установка опор освещения или ремонт существующих, установка безопасного детского и спортивного оборудования, создание или обновление площадок для ТКО, установка хозяйственно-бытового оборудования.

«За 2021 год программа охватила более 300 тыс. жителей. За период реализации программы около 2 млн жителей республики получат обновленные дворовые территории. В этом году по программе обустроено более 2 млн кв. метров асфальтового покрытия и 514 км тротуаров. За 2021 год установлено во дворах более 6 тыс. опор освещения», — сказал Айзатуллин.