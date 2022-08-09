За год Минтруд Татарстана направит на переобучение 8 тыс. человек

В Татарстане за год за счет государства будет переобучено 8 тыс. безработных граждан и людей, испытывающих трудности на рынке труда. Более 60% из них уже приступили к обучению. Об этом сообщила в интервью «Татар-информу» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане организована большая работа по профессиональному переобучению безработных граждан и отдельных категорий, которые испытывают трудности на рынке труда. Это женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и воспитывающие детей дошкольного возраста», — сказала она.

Также поддержка оказывается молодежи в возрасте до 35 лет, кто не имеет среднего профессионального или высшего образования и нигде не обучается. Пройти обучение могут те, кто получил диплом, но не смог трудоустроиться в течение четырех месяцев. Молодые люди до 30 лет, которые завершили обучение в этом году по программе высшего или среднего образования, и обратились в службу занятости за поддержкой в трудоустройстве, но для них не была найдена подходящая работа, также могут получить наиболее востребованную профессию.

Еще одно большое направление — обучение работников промпредприятий, а именно тех, кто находится под риском увольнения. Люди обучаются по востребованным профессиям: водитель, монтажник, оператор заправочных станций, электрогазосварщик, тракторист, швея, повар, лаборант химанализа, бухгалтер, охранник, сварщик, специалист по составлению и проверке сметной документации, инженер компьютерной обработки информации, специалист IT в смежных профессиях и др.

О профессиях будущего, востребованных и высокооплачиваемых специальностях на рынке труда, а также о новых мерах поддержки для молодежи читайте в большом материале «Татар-информа».