За год Минлесхоз РТ вырастит 34 млн штук сеянцев хвойных и лиственных пород

В 2022 году Минлесхоз РТ планирует вырастить 34 млн штук сеянцев деревьев, что соответствует уровню прошлого года. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Для проведения лесовосстановительных мероприятий в базисных лесных питомниках и лесном селекционно-семеноводческом центре Татарстана в 2021 году было выращено более 34 млн штук стандартного посадочного материала, в том числе хвойных пород — 25,5 млн штук, лиственных пород — 7,9 млн, кустарников — 700 тыс. штук. В связи с засушливым летом приживаемость лесных культур составила менее 85%. Осенью было дополнение лесных культур, на эти цели израсходовано 2,5 млн штук сеянцев», — рассказал он.

Глава Минлесхоза пояснил, что из-за аномальной жары наблюдалось усыхание посевов в лесных питомниках, площадь погибших посевов составила 2,5 гектара (это 3 млн штук сеянцев).

«В планах на 2022 год — не снижать темпы работ и вырастить такое же количество сеянцев. В апреле в рамках первой ротации в лесном селекционно-семеноводческом центре РТ уже посеяно 4 млн штук семян ели, сосны и березы. В настоящее время сеянцы набирают силу в теплицах, после они будут перенесены на поля», — отметил Кузюров.

Посев в базисных лесных питомниках планируется в мае на площади 20 гектаров.