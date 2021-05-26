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Ру Тат
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26 мая 2021  20:16
Наталья Рыбакова

За год лесоводы Татарстана планируют восстановить лес на площади 3,8 тыс. га

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В этом году в Татарстане будут выполнены работы по воспроизводству лесов на площади 3,8 тыс. га. Об этом стало известно сегодня на заседании в Рослесхозе.

«По федеральному проекту „Сохранение лесов“ в этом году в республике будут выполнены работы по воспроизводству лесов на площади 3,8 тыс. га. На сегодняшний день проведена посадка лесных культур на площади 1,3 тыс. га, лесоразведение — на 104 га», — сообщил на заседании заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, его провел заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов. Участниками совещания стали сотрудники Департамента лесного хозяйства по ПФО. Они обсудили вопрос достижения целевых индикаторов федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2021 году, закупки лесопожарной и лесокультурной техники. Благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» с начала этого года были закуплены и переданы лесхозам 26 единиц техники и 58 единиц противопожарного оборудования, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

 

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