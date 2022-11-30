За год лесники Татарстана заготовили около 11,5 тыс. кг семян сосны, ели, березы и дуба

В 2022 году в Татарстане заготовлено около 11,5 тыс. килограммов семян основных лесообразующих пород — сосны, ели, лиственницы, березы, ясеня, липы и дуба. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Заготовка семян завершена. Сбор семенного материала велся на лесных участках, а также на объектах лесного семеноводства, где имеются семена с улучшенными наследственными свойствами: лесосеменных плантациях, которые у нас расположены на площади 91 гектар, и постоянных лесосеменных участках на площади 1,2 тыс. гектар», — проинформировал он.

Согласно данным министра, в этом году наблюдалась низкая урожайность дуба, поэтому больше внимания уделялось хвойным и другим лиственным породам. В числе лидеров по заготовке семян Равиль Кузюров назвал Нурлатский, Сабинский, Арский и Мамадышский лесхозы республики.