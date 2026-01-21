За год лесники Татарстана заготовили 10 тыс. кг семян дуба и 597 кг семян сосны

За год лесники Татарстана заготовили более 12 тыс. кг семян, в том числе 10 тыс. кг семян дуба. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Также заготовлено 597 кг семян сосны 807 кг семян березы, 500 кг семян ясеня, 74 кг семян ели, 38 кг семян лиственницы. Объем заготовленных семян превышает прошлогодний показатель на 5%. Это результат планомерной работы наших специалистов, которые с особым вниманием относятся к вопросам сохранения и приумножения лесного богатства республики», – рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства РТ Алсу Мустафина.

По ее данным, в прошлом году в регионе наблюдалась «стабильная урожайность древесных пород, что позволило сформировать достаточный запас семенного материала».

Собранные семена станут основой для выращивания посадочного материала в лесных питомниках республики, что в дальнейшем позволит успешно провести работы по лесовосстановлению, закладке защитных лесных насаждений и организации природоохранных акций.